Pirateria ed IPTV, nuova vittoria della Lega: nel mirino gli hosting e Google

Nuova, importante vittoria della Lega Calcio nella lotta alla pirateria informatica. Il Tribunale di Milano con i provvedimenti del 12 e 15 Febbraio 2021 ha messo nel mirino il provider americano CloudFlare, a cui è stato chiesto di cessare i diritti a favore delle iPTV.

In particolare, i giudici si sono soffermati nelle attività di hosting ed hanno disposto una penale di 5mila Euro per ogni giorno di inadempimento.

Come dicevamo poco sopra, però, è stato anche disposto un ordine a carico di Google Ireland LTD, che è stato obbligato a depositare le informazioni necessarie ad identificare i destinatari dai propri servizi.

Soddisfatto l'amministratore delegato della Lega Serie A, il quale ha osservato che "l’obiettivo finale che ci siamo posti è l’azzeramento delle trasmissioni illecite, a tutela del nostro prodotto, dei licenziatari e del consumatore che si abbona ai servizi pay perché l’industria del calcio non può tollerare questo sottobosco malavitoso che drena risorse al sistema. I recenti provvedimenti emessi da diversi Tribunali, in particolare quello di Milano, ci confermano che stiamo agendo nella giusta direzione, e grazie alla stretta collaborazione con le forze dell’ordine abbiamo raggiunto risultati che nessun’altra Lega di calcio in Europa è riuscita ad ottenere negli ultimi mesi".

Ad inizio anno lo stesso De Siervo aveva preannunciato l'arrivo delle prime multe agli utenti.