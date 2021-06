Pirateria, Italia primo paese UE per numero di download. 662mila abbonati all'IPTV

Triste primato per il nostro paese. Uno studio condotto dall'Ufficio dell'Unione Europea per le Proprietà Intellettuali ha mostrato che l'Italia è la prima nazione dell'UE per numero di download di film e serie tv pirata.

"L'Italia detiene quasi il 58% della quota di mercato dei film pirati in Ue" si legge nello studio, che mette in evidenza anche i titoli più scaricati: Thor, Justice League, Blade Runner 2049 come film e Mr. Robot, The Walking Dead e Vikings come serie tv. Nonostante la diffusione di servizi di streaming musicali come Spotify ed Apple Music, però, continua ad essere presente anche il fenomeno della pirateria musicale: in questo fronte gli artisti più piratati sono Ricky Martin, Ed Sheeran e Bruno Mars.

Lo studio si sofferma anche sull'IPTV, che di recente ha portato alle prime multe per gli utenti finali, secondo cui il costo medio sarebbe di 3,75 Euro al mese, e 44,98 Euro all'anno. Nel Bel Paese gli abbonati che foraggiano questo sistema illegale sono 661.924. Lo scorso mese di maggio con l'Operazione Blackout sono stati oscurati 1,5 milioni di utenti

I dati integrali diffusioni dall'Unione Europea sono stati ripresi direttamente dall'AGI ed includono anche il traffico di medicinali che, come ampiamente prevedibile, è cresciuto durante il periodo di pandemia.