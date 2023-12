Pirateria, slitta il lancio della piattaforma anti IPTV e pezzotto: debutto a Gennaio

Qualche giorno fa, era stato annunciato che il 7 Dicembre avrebbe debuttato Piracy Shield, la piattaforma anti IPTV e pezzotto, in vista di Juventus-Napoli di ieri sera. Tuttavia, Agcom ha rinviato tutto e comunicato in extremis che il sistema che dovrebbe proteggere i contenuti audiovisivi entrerà in azione a Gennaio.

Le ragioni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero da ricercare nel fatto che gli Internet Service Provider ancora non sarebbero organizzati ed accreditati. Per tale ragione, al fine di evitare autogol e possibili polemiche da parte di tutti, si è scelto di far slittare al 31 Gennaio 2024 il debutto.

Agcom nel corso dei prossimi giorni provvederà ad effettuare i test del caso, per accertarsi che lo strumenti sia effettivamente in grado di soddisfare i requisiti richiesti: il ruolo di Piracy Shield infatti prevede che il blocco avvenga entro 30 minuti dalla segnalazione ed individuazione degli IP. Un ruolo centrale l’avranno anche le forze dell’ordine, che dovranno essere in grado di risalire alle persone coinvolte nella fruizione illegale dei contenuti: è chiaro che si tratta di una procedura apparentemente semplice, ma anche complessa in quanto i provider dovranno fare in modo che i propri sistemi possano automatizzare il blocco, evitando potenziali bug che potrebbero compromettere il funzionamento di interi siti.