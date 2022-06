Ma i pirati amavano davvero così tanto il rum? Scopri perché preferivano questo liquore!

Molto comune in questi giorni vedere la vita di un pirata affascinata e romanzata nei film e nei romanzi di Hollywood, e gran parte di questa reputazione amante del divertimento e dedita all’eccesso si basa su quella vecchia voce sul loro amore per il bere.

I pirati erano ampiamente conosciuti nelle fonti contemporanee per bere qualsiasi cosa su cui potevano mettere le mani, ma il rum era senza dubbio il loro tonico preferito per i lunghi viaggi. Indipendentemente dal fatto che il distillato sia stato acquisito con la forza, con le monete o con la furtività, le scappatelle piratesche da ubriachi sono ora materia di leggenda.

Le acque caraibiche erano un tempo il punto focale dell'attività dei pirati; era nei Caraibi che avrebbero attaccato e saccheggiato navi militari e mercantili, prendendo in ostaggio l'equipaggio e rimuovendo oggetti di valore in vendita nei porti, attraverso le acque. Molti pirati inizierebbero la loro carriera come marinai navali o membri dell'equipaggio a bordo di navi mercantili, ma si rivolgerebbero alla pirateria o come risultato del congedo da tali servizi, o per la vita attraentemente indulgente e democratica che si trova tra bucanieri. Vivere da pirati significava esser pagati di più e dedicarsi alla libertà.

Il liquore, e in particolare il rum, salì alla ribalta su tutte le navi a causa, in parte, dell'avvento di viaggi a lungo raggio che risultarono dagli insediamenti europei nelle Americhe. Il grog, bevanda di noti marinai, era una miscela di rum, acqua e talvolta lime, mescolata con acqua per disinfettarla dopo il ristagno. In marina questo sarebbe stato razionato ai marinai due volte al giorno, ma i pirati potevano averne quanto desideravano.

La stragrande maggioranza del rum del mondo proveniva e proviene ancora dai Caraibi. La Giamaica e le aree circostanti producono la maggior parte della produzione. Lo zucchero era una risorsa grande e abbondante lì che veniva esportata in America e in Europa, ma che era costoso da spostare.

Il rum, distillato dallo zucchero, tuttavia, era più economico da trasportare e quindi divenne un alimento di esportazione. Ciò significava che molte delle navi attaccate dai pirati erano cariche di barili di rum, pronti per essere presi. Potevano essere venduti a un buon prezzo, ma i pirati tendevano a bere una buona fetta di questo tipo di bottino.

Il risultato di questo vivace commercio e dell'abbondanza di rum significava che le navi dei pirati erano sempre ben attrezzate e che Barbanera avesse sempre accesso al rum.

Sulle navi militari questo era un problema minore poiché i liquori sarebbero stati rigorosamente razionati, ma non era il caso dei pirati. Il risultato di una disciplina così duttile è stato un disprezzo per la sobrietà e, alcune fonti hanno dimostrato, spesso lo stato di euforia ha comportato la perdita di una nave! Molte navi andarono perdute perché l'equipaggio era troppo ubriaco per difendersi.