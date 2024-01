C'è questo falso mito che si deve finalmente sfatare sui pirati

I pirati fanno parte della letteratura occidentale da migliaia di anni. Già a partire dall'epoca degli antichi romani alcuni autori cominciarono a descrivere le gesta di questi furfanti, che misero per esempio a rischio la stessa vita di Cesare e Ottaviano.

I pirati più celebri sono comunque quelli che infestarono i Caraibi a cavallo fra il sedicesimo e l'inizio del diciottesimo secolo. Il gruppo di lestofanti in cui erano presenti celebrità come Barbanera, William Kidd e Henry Morgan, ma anche Anne Bonnie, Mary Reed e Francis Drake.

Esistono delle grosse differenze fra i pirati che sono stati descritti nei romanzi e quelli che hanno infestato sul serio le rotte commerciali e mercantili delle Americhe (per saperne di più: la vita dei Pirati fra realtà e leggenda). Questi ultimi non erano bravi a nascondere i propri tesori e - tranne in un caso - non seppellirono mai degli scrigni sotto la sabbia di una qualche isola sperduta.

Questa immagine ormai comunemente accettata dalla nostra società fa parte infatti solo di una credenza popolare nata da un topos letterario, che si è poi sviluppata a sua volta nel corso dell'Ottocento. Fu grazie alla pubblicazione di opere di grande successo commerciale come L'isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson o Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che presentano un tesoro nascosto su di un'isola poco battuta.

Lo stesso topos letterario è oggi presente in diverse altre opere che non si limitano a usare il linguaggio del romanzo, ma anche dei videogiochi e dei manga. Basta pensare adeguatamente alla trama di One Piece per capire che il motore dell'azione dell'intera opera di Eiichiro Oda non è altro che la classica ricerca di un tesoro, che potrebbe assumere tra l'altro anche forme molto diverse dal classico scrigno colmo di monete (il vero tesoro di Laugh Tale è un libro?).

Tuttavia, perché quando erano in vita i pirati non accumularono i loro tesori in degli scrigni? Cosa li portò a sperperare tutti i loro soldi? Le ragioni sono semplici, rivelano gli storici. Innanzitutto, ogni capitano di una nave pirata doveva pagare i propri uomini, notoriamente spendaccioni. La nave doveva poi essere costantemente riparata e talvolta sostituita con imbarcazioni migliori.

Inoltre, gran parte del bottino che veniva confiscato alle navi mercantili spagnole e inglesi era formato da materiale deperibile, come cibo, lana, altri tessuti e animali vivi. Erano poche le navi colme di minerali o di monete d'oro e quando lo erano, erano anche accompagnate da diversi galeoni militari, quasi impossibili da attaccare.

Ciò indusse i pirati a concentrarsi maggiormente sulle navi più piccole e a depredare le coste, ma anche quando riuscivano a ottenere un enorme bottino era usanza sperperare tutto in dei grossi banchetti. Enormi quantità di denaro venivano poi consegnate fra le mani dei mercanti di schiavi e delle prostitute, visto che i pirati non erano persone molto morigerate.

Fu così che l'unico pirata noto per aver deciso di seppellire il proprio tesoro prima di morire fu William Kidd. A differenza della maggior parte dei suoi colleghi, Kidd era noto per essere abbastanza parsimonioso ed è grazie a questa sua propensione se accumulò diverse ricchezze durante la sua carriera.

Prima di venire catturato, decise di seppellire il suo tesoro sull'isola Gardiner, in un punto noto come "Cherry Tree Field". Quando Kidd fu processato in Inghilterra per atti di pirateria, il tesoro venne recuperato da Lord Bellomont dopo che i suoi uomini vennero torturati per conoscere la sua esatta ubicazione. Disseppellito, esso fu spedito a Londra come prova delle malefatte di Kidd e la vita del pirata si concluse tragicamente tramite l'impiccagione. Il suo corpo venne anche sommerso nel catrame per essere esposto sulle rive del Tamigi, mentre il tesoro venne requisito dall'esercito inglese.