No, i pirati non usavano la benda per questo motivo e la verità ti sconvolgerà

Ah, i pirati! Quei temibili avventurieri dei mari che hanno popolato le leggende e i film, sempre raffigurati con pappagalli sulle spalle, uncini al posto delle mani e, naturalmente, bende sull'occhio... vi siete mai chiesti perché i pirati indossassero realmente queste bende? No, non mancava loro la vista.

Una teoria popolare, priva di prove storiche, suggerisce che la benda non fosse dovuta a ferite agli occhi, ma piuttosto un astuto trucco per migliorare la visione durante le battaglie. L'idea è che, indossando una "copertura", i pirati avrebbero avuto un occhio adattato alla luce del sole e l'altro all'oscurità, permettendo loro di vedere meglio quando passavano dai ponti soleggiati alle cupe stive delle navi nemiche.

Tuttavia, la verità potrebbe essere molto meno romantica e molto più legata alla finzione popolare. Secondo la storica dei pirati, la Dr. Rebecca Simon, non esistono prove concrete che i pirati indossassero bende sull'occhio. Nessuna immagine, nessun intaglio sul legno, nessuna menzione in alcuna fonte primaria dei secoli XVII e XVIII.

Più probabilmente, l'immagine del pirata con la benda sull'occhio è un prodotto della cultura popolare, forgiata da romanzi come "L'Isola del Tesoro" di Robert Louis Stevenson e da personaggi come Jack Sparrow. In realtà, i pirati vestivano come qualsiasi altro marinaio del tempo, anche se forse in condizioni migliori grazie ai vestiti rubati da altre navi.

A proposito, ma esisteva davvero un codice dei pirati?