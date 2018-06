PIRELLI P ZERO sound: speaker Bluetooth all'interno di un pneumatico Wind Tunnel Tyre

Pirelli e IXOOST, azienda modenese che firma esclusivi sistemi audio legati al mondo dei motori, hanno unito le forze per progettare un esclusivo sistema audio per gli appassionati di motorsport.

Un impianto hi-fi che integra un altoparlante Bluetooth all'interno della replica della Wind Tunnel Tyre, il pneumatico in scala ridotta prodotto da Pirelli per i Team del campionato F1 che li utilizzano per i test nella galleria del vento. Per la Formula 1 la galleria del vento è la chiave per studiare i segreti dell’aerodinamica, alla ricerca della massima performance rispetto alla quale hanno un ruolo fondamentale anche i pneumatici.

Dal modello in scala del pneumatico F1 Pirelli (la Wind tunnel tyre, appunto) nasce PIRELLI P ZERO sound tuned by IXOOST. Il sistema acustico integra un amplificatore con DSP da 100W ed è equipaggiato con un midwoofer da 100mm e un silk tweeter da 25mm, interamente realizzati in Italia dalla vicentina Laboratorio Audio.

Dotato della più avanzata tecnologia Bluetooth 4.0 APTX, PIRELLI P ZERO sound è in grado di collegarsi senza fili a smartphone e altri dispositivi dotati della stessa tecnologia, ottimizzando la trasmissione del segnale audio in modalità wireless.

PIRELLI P ZERO sound è disponibile in nove diversi colori che si ispirano a quelli usati da Pirelli per distinguere i pneumatici da competizione. Le sue dimensioni sono relativamente ridotte, con un diametro di 330 mm e una profondità massima di 200 mm.

La presentazione in anteprima dello speaker si terrà alla vigilia del week end di gara nel circuito francese il 22 giugno presso lo Chateau des Costes, Le Castellet, nell'ambito dell’iniziativa organizzata da Pirelli e Formula 1 per accogliere a "Casa Pirelli" i suoi ospiti VIP.

Inoltre PIRELLI P ZERO sound debutterà anche nel garage di F1 Pirelli Hot Laps, dove rimarrà per tutti i successivi appuntamenti della stagione. Stando a quanto riportato online, il prezzo è di 2400 euro. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale di IXOOST.