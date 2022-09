Il 'Pirellone' e Palazzo Lombardia al buio: si deve risparmiare energia

Il Pirellone e Palazzo Lombardia restano al buio per combattere il caro energia. Entra in vigore con effetto immediato, una manovra elaborata da Aria, ovvero l' Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, che farà sicuramente discutere.

Era solo una questione di tempo. Dopo aver visto circa un mese fa la Germania rimasta al buio per il risparmio energetico, era inevitabile che toccasse anche al nostro paese una sorte simile. Si tratta dei nuovi interventi, che secondo la regione Lombardia potranno consentire un risparmio del 6% sui costi della bolletta energetica.

Il piano stabilito, prevede ad esempio: "l'anticipazione dell'accensione delle sole lampade notturne interne di Palazzo Lombardia alle ore 20 invece che alle 22", oltre che lo spegnimento "dell'illuminazione scenografica serale e notturna della copertura della piazza Città di Lombardia e dei suoi portici esterni, assicurando solo la nuova illuminazione di sicurezza con fari led".

A tutto ciò, si aggiunge la limitazione nelle ore notturne di impianti di climatizzazione/riscaldamento e la conseguente sospensione delle varie iniziative inerenti ai consumi energetici di carattere scenografico, o anche l'accensione di scritte luminose, sia su palazzo Lombardia che su Palazzo Pirelli.

Il governatore della regione Fontana, afferma come sia necessario un intervento immediato a livello locale ed europeo al fine di fronteggiare una vera e propria guerra economica. Il rischio è infatti quello dello sviluppo di una crisi sociale, che in realtà vista la situazione degli ultimi mesi, si sta già vivendo.

Per capire quanto sia grave tale crisi, basti pensare ad esempio che anche il famoso acceleratore di particelle del CERN si fermerà. Appare dunque chiaro, come i mesi invernali che ci attendono non saranno sicuramente facili. Non ci resta che sperare in nuove soluzioni.