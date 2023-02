Questa piscina è letteralmente sospesa tra due palazzi: pronti a tuffarvi?

Conoscevate la Sky Pool? Nonostante non sia la piscina più profonda del mondo, è stata inaugurata qualche anno fa e continua ancora a far parlare di sé, grazie ad alcune caratteristiche che la rendono unica al mondo.

Ci troviamo precisamente a Londra, ed è proprio qui che è possibile nuotare in una piscina sita al decimo piano di un palazzo e letteralmente sospesa tra due grattacieli. La Sky Pool dell’Embassy Gardens è lunga ben 25 metri e assicura un tuffo con vista mozzafiato direttamente sul Tamigi.

Difatti stiamo parlando di una piscina completamente trasparente, che consente di poter godere di un panorama senza precedenti: dai grattacieli della City, al London Eye fino alle guglie della cattedrale di Westminster. Sicuramente una vista che non potrà lasciare indifferenti.

Si tratta di un progetto nato in realtà nel lontano 2013, quando i costruttori erano alla ricerca della posizione perfetta per la piscina del complesso residenziale. L'unico spazio disponibile però, era proprio quello fra i due palazzi e affermano gli architetti: "Man mano che il progetto si sviluppava diventava sempre più chiaro che sarebbe stata una piscina sospesa, qualcosa di trasparente dove i nuotatori avrebbero potuto vedere sotto e al contrario, le persone in strada avrebbero potuto vedere il cielo".

Nonostante possa sembrare una costruzione finalizzata al turismo, coloro che invece possono beneficiare dell'insolita costruzione sono i soli residenti dei due complessi, ai quali sicuramente non verrà in mente di fare la pipì nella piscina.

Con ogni probabilità, sarà la prima di tante altre e come afferma il dott. Brian Eckersley, direttore del gruppo di ingegneri che ha partecipato al progetto: "Una volta dentro, nuotando e guardandosi intorno sembrerà di volare".