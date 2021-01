Fare un pisolino pomeridiano migliora la nostra agilità mentale

Dormire bene è estremamente importante, tanto che è ritenuto l’elemento maggiormente correlato a una salute mentale migliore. Ma anche il pisolino pomeridiano sembrerebbe avere una particolare importanza in quanto, secondo uno studio recente, può essere collegato a una migliore agilità mentale.

A rivelarlo è un team di ricercatori cinesi che, nello studio pubblicato su General Psychiatry, ha esplorato questo aspetto in 2214 persone apparentemente sane di almeno 60 anni e residenti in grandi città come Pechino, Shanghai e Xian, di cui 1534 facevano un normale sonnellino pomeridiano (definito come riposo di almeno cinque minuti consecutivi ma meno di due ore, esclusivamente dopo pranzo) e 680 no. Tutti quanti i partecipanti sono stati sottoposti a diversi controlli sanitari e valutazioni cognitive, compreso il Mini Mental State Exam per verificare la presenza di demenza o meno.

Grazie a questo test detto anche MMSE, che comprende analisi delle abilità visuo-spaziali, memoria di lavoro, capacità di attenzione, risoluzione dei problemi, consapevolezza della posizione e fluidità verbale, è stato possibile comprendere che coloro che fanno un pisolino dopo pranzo mostrano differenze significative in tutti questi fattori, anche se la causa non è nota. Tra gli elementi non considerati c’è anche la durata dei sonnellini, sebbene possa rivelarsi un dato fondamentale.

Trattandosi dunque di un semplice studio per osservare tale correlazione, possiamo aspettarci in futuro altre analisi più approfondite riguardo la causa effettiva di questo particolare legame. Intanto, nel corso di gennaio, un’altra ricerca ha dimostrato che utilizzare lo smartphone prima di dormire può peggiorare la qualità del sonno e causare problemi alla nostra salute mentale.