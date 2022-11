Questa pistola a fusione spara proiettili a 7 km al secondo per creare energia illimitata

La startup britannica First Light Fusion ha creato quella che hanno rinominato Big Friendly Gun ed è un prototipo di una pistola d'acciaio di 22 metri che spara un proiettile a una velocità di 22.000 chilometri all'ora verso una pallina di combustibile per creare delle reazioni di fusione nucleare.

La pistola è stata progettata dalla startup proprio per ottenere la fusione senza utilizzare magneti o laser, che assorbono un'enorme quantità di energia e rendono il processo notevolmente inefficiente nelle attuali iterazioni.

Il processo di First Ligh Fusion è relativamente semplice da capire: da una grande pistola d'acciaio contenente polvere da sparo viene fatto accelerare un pistone lungo la canna, comprimendo dell'idrogeno gassoso. Quest'ultimo entra in un'area a forma di cono dove il gas viene nuovamente compresso in un'area minuscola e incontra il proiettile che viene sparato a 7 chilometri al secondo nel "carburante". A questo punto di impatto, la pressione è sufficiente per iniziare la fusione nucleare.

La "fusione a proiettili" non è un concetto nuovo, ma questo design potrebbe essere un punto di svolta per l'industria. "Il guadagno netto di energia è stato dimostrato con la fusione inerziale, ma quello che dà il via alla reazione, invece di essere un laser, è un'arma", ha dichiarato il CEO Nick Hawker. Se tutto andrà per il meglio, il capo della startup si aspetta che il reattore produca energia utilizzabile nel prossimo decennio, per poi immetterla nella rete nel decennio successivo.

Questo è lo stesso periodo in cui ITER dovrebbe entrare in azione; insomma, il futuro per l'energia infinita sembra essere roseo.