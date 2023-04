Questa 'pistola intelligente' non spara senza l'impronta digitale del proprietario

Armi da fuoco legate a un solo proprietario attraverso la tecnologia. Film, libri e videogiochi sono arrivati prima a questa soluzione, ma adesso sembra essere stato creato un prototipo di una pistola che non sembra funzionare se non rileva prima le impronte digitali del suo proprietario.

L'arma della società di armi intelligenti Biofire si sblocca infatti solo dopo aver scansionato il volto o l'impronta digitale di chi la possiede legalmente e sta arrivando sul mercato dopo quasi un decennio di ricerca e sviluppo.

Tutto ebbe inizio nel 2013, quando il fondatore dell'azienda - Kai Kloepfer - presentò un prototipo a un concorso scientifico nazionale e vinse 3.000 dollari. L'anno successivo gli venne assegnata una sovvenzione di 50.000 dollari per continuare a lavorare su quella che sarebbe diventata la prima pistola intelligente della sua azienda.

La vera utilità di questa bocca da fuoco è semplice: la pistola potrebbe non essere utilizzata in modo improprio da coloro che non sono i proprietari. Il problema alla base è che molti acquirenti di armi, francamente, non cercano misure di sicurezza aggiuntive quando vogliono acquistare armi da fuoco.

Per questo motivo sarà difficile portare sul mercato una pistola del genere. L'obiettivo di Kloepfer è infatti quello di creare un uso responsabile delle armi da fuoco. Utopia o no? Nel frattempo l'idea potrebbe essere interessante, soprattutto per ambiti militari.

Voi che ne pensate? Quali potrebbero essere i vantaggi?