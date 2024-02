Musica e matematica sono davvero legate tra loro? Resterai sorpreso

Probabilmente il popolo che ha "inventato" la matematica non ha mai ragionato sul legame tra questa e la musica. Eppure, dal filosofo e matematico Pitagora fino all'immenso Brian May, in molti si sono pronunciati sul legame tra queste due discipline. Il fatto è: se esiste un legame, è frutto di scienza o coincidenza?

L'idea che esista un collegamento intrinseco tra la capacità di eccellere in matematica e la predisposizione per la musica si basa su evidenze aneddotiche e su esempi di personalità note. Ad esempio Brian May (che si è anche espresso sull'AI) ha conseguito un dottorato in astrofisica. E ancora Brian Cox, prima di diventare un famoso fisico e divulgatore scientifico, era un musicista che ha suonato la tastiera per la band degli anni '90 D:Ream.

Ma esiste una base scientifica che conferma un tale collegamento? La ricerca contemporanea sembra inclinare la bilancia a favore di questa teoria, evidenziando come matematica e musica condividano principi comuni come simboli, simmetria, pensiero astratto e ragionamento quantitativo. L'aritmetica, con il suo focus su frazioni e rapporti, trova un parallelo diretto nella musica, dove questi stessi concetti sono applicati a note, ritmi e tempi.

Di fronte a questa realtà, recenti ricerche cercano di capire se integrare l'insegnamento della musica in quello della matematica possa effettivamente migliorare le competenze matematiche degli studenti. Un esempio è lo studio condotto dal Dr. Ayça Akın, che ha esaminato l'effetto di varie forme di intervento musicale sulle competenze matematiche dei bambini.

I risultati sono stati sorprendentemente positivi mostrando miglioramenti significativi nelle competenze matematiche. Questo indica come l'integrazione della musica nelle lezioni di matematica possa rendere la materia più accessibile e piacevole, soprattutto per coloro che tradizionalmente trovano difficoltà nella materia.