Un pitone birmano che batte tutti i record è stato catturato in Florida

Il pitone birmano è una delle specie di serpenti più grandi presente sul nostro pianeta. Recentemente, proprio una creatura di queste è stata trovata in Florida, battendo ogni record dello stato.

Il serpente misura 5,7 metri e pesa ben 47,2 chilogrammi. Sono stati Ryan Ausburn e Kevin Pavlidis, che lavorano con la Florida's Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) e il South Florida Water Management District (SFWMD), ad aver scoperto la creatura. Essendo una delle più grandi specie di serpenti, i pitoni birmani hanno mascelle potenti e la capacità di stringere a morte una grande varietà di animali (inclusi gli alligatori), rendendoli una minaccia per i fragili ecosistemi di queste zone.

"Venerdì sera, abbiamo tirato fuori questa bestia dall'acqua profonda. Non ho mai visto un serpente vicino a queste dimensioni e le mie mani tremavano mentre mi avvicinavo a lei", scrive Pavlidis. "Ogni pitone che catturiamo può essere potenzialmente pericoloso, ma uno di queste dimensioni? Letale. Un errore, e di sicuro andrò in ospedale. Ancora più importante, questo è un serpente che capita una volta nella vita. Potrei uscire ogni singola notte per il resto della mia vita e non vederne mai più uno così grande."

I pitoni birmani non hanno predatori naturali in Florida, quindi spetta ai cacciatori di taglie e alle organizzazioni di animali rimuoverli prima che sia troppo tardi. Queste creature sono sono state introdotte nel sud della Florida a causa di animali domestici fuggiti o rilasciati illegalmente e si sono rapidamente stabiliti nelle zone umide tropicali. Le paludi di queste zone, infatti, sono ambienti perfetti per far prosperare gli enormi serpenti. A causa della poca "concorrenza", sono diventati i padroni assoluti del luogo,

I cacciatori hanno rimosso più di 5.000 pitoni, e ne restano ancora moltissimi. Eguagliare questa grandezza, però, non sarà sicuramente facile.