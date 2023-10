Ecco a voi un pitone cannibale: è un evento rarissimo

Questa volta parliamo di immagini decisamente non adatte ai deboli di stomaco. Nick Stock, direttore del Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary in Australia, ha avvistato (e fotografato) un pitone dalla testa nera mentre divorava lentamente un altro membro della sua stessa specie.

"Fortunatamente per me, ma non così fortunatamente per il pitone che veniva consumato, ci sono voluti circa 15 minuti da quando ho visto per la prima volta la costrizione iniziale del pitone che finiva il suo pasto e tornava nella sua tana che era a soli 3 metri di distanza. Questo mi ha dato tutto il tempo per procurarmi una macchina fotografica e documentare l'evento", ha dichiarato lo stesso Stock.

Solo pochi mesi fa in Florida è stato ucciso un pitone birmano gigante, mentre ora ci troviamo precisamente nel Queensland, in Australia e come potete osservare anche voi dalle immagini nel link in calce, si tratta di vero e proprio cannibalismo tra serprenti, con lo sfortunato esemplare che è stato divorato partendo dalla coda.

Se infatti non è assolutamente insolito trovare un pitone dalla testa nera che attacca e divora altri serpenti, risulta rarissimo imbattersi e addirittura documentare un evento come quello accaduto al povero Stock. Tesi confermata anche da Helena Stokes, ecologista della fauna selvatica, che sottolinea ancora una volta la fortuna del direttore.

"Ho già visto pitoni dalla testa nera mangiare un serpente marrone orientale e un varano maculato giallo, tuttavia, questa è stata la prima volta che ho visto un pitone dalla testa nera mangiare un altro pitone dalla testa nera". Ma come mai questo individuo si è spinto a tanto?

Lo stesso Stock afferma che: "Consumando altri individui, stanno anche riducendo la concorrenza per le risorse nell’area".

A quanto pare, dopo aver osservato il serpente con le zanne più lunghe in assoluto, ecco l’ennesima (macabra) curiosità su questi rettili.