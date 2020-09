Pitone depone 7 uova senza contatti con maschio da 15 anni: ecco cos'è successo

I funzionari dello zoo di Saint Louis credevano che il loro pitone reale fosse un maschio... fin quando non ha deposto delle uova. Dove sta il problema? Queste uova sono state deposte dopo decenni dell'arrivo del serpente nello zoo e, fino ad oggi, veniva considerato (giustamente) un esemplare maschio.

Proprio questa settimana, infatti, i guardiani dello zoo hanno scoperto che il pitone di 65 anni aveva deposto sette uova a luglio. Un (altro) fatto abbastanza insolito, considerando che il serpente era molto vecchio. Altro elemento che ha mandato in confusione i funzionari è che la femmina non si accoppiava da circa 15 anni.

Il pitone reale in questione è anche incredibilmente vecchio, poiché queste creature vivono fino a 30 anni in cattività. "Sarebbe sicuramente il serpente più antico che conosciamo nella storia", ha dichiarato all'Associated Press Mark Wanner, responsabile dell'erpetologia allo zoo. Ci sono due possibili spiegazioni per dare un senso alla comparsa delle uova.

In primo luogo, è possibile che queste creature - come altri tipi di rettili - conservino lo sperma dell'esemplare maschio per la fecondazione ritardata, una strategia che consente agli animali di avere prole in un momento più conveniente. In alternativa, il pitone potrebbe essersi riprodotto asessualmente attraverso un processo noto come partenogenesi facoltativa, un processo relativamente comune in molte specie e piante di insetti (comprese alcune specie di lucertole, serpenti, razze , squali e persino uccelli).

Lo zoo non è ancora sicuro cosa sia successo, ma sperano di scoprirlo attraverso il test del DNA una volta che le uova si schiuderanno.