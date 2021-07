Un pitone si fa strada dalle tubature, sbuca dal WC e morde un povero sfortunato

In Austria un uomo di 65 anni stava andando tranquillamente in bagno alle 6 del mattino ed è successa una cosa davvero inaspettata: un pitone reticolato albino di 1,6 metri ha morso il malcapitato durante i suoi bisogni.

Secondo quanto raccontato da AP, la vittima avrebbe "sentito un 'pizzicamento' nell'area genitale", dopo essersi seduta sul water. Solamente dopo essersi alzato per controllare la causa del fastidio si rese conto della realtà... che sicuramente gli è apparsa molto più spaventosa del previsto. Effettivamente chi si aspetterebbe di trovare un serpente all'interno della propria tazza del water?

Vi starete chiedendo: come ha fatto ad entrarci? La creatura sembrerebbe essere scappata da un appartamento vicino, in particolare dall'abitazione di un collezionista di rettili (che in casa aveva 11 serpenti non velenosi). L'essere strisciante potrebbe essere strisciato attraverso gli scarichi per poi farsi strada alla prima apertura possibile.

Certo, ci sono possibili altri modi con cui un serpente può entrare in un casa (dalla porta, dalla finestra e molto altro) in cerca di un luogo in cui bere, ma sicuramente questo non è il primo caso di questi rettili che si fanno strada attraverso una toilette. A Brisbane, in Australia (nello stesso luogo dove è stato scoperto un serpente con tre occhi), nel 2019 una donna è stata testimone dello stesso avvenimento (così come potrete vedere in calce alla notizia).

Il nostro consiglio? Controllate sempre la tazza prima di utilizzarla.