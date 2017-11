Più di 2,4 milioni di nomi andranno su Marte con la missione InSight

L'iniziativa della NASA nel dare la possibilità alle persone di poter lasciare il proprio nome su Marte ha avuto un successo incredibile, con più di 2,4 milioni di adesioni in tutto il mondo: l'Italia ècon più di 75.000 di appassionati che hanno compilato il form di iscrizione.

Chi segue everyeye sapeva bene dell'opportunità, grazie alle news che abbiamo diffuso sull'argomento prima della scadenza del 1 novembre. Per quanto riguarda la classifica mondiale per partecipazione da ogni stato del mondo i primi 3 sono U.S.A. (676.000 iscritti), Cina (262.000 iscritti) e India (138.000 iscritti). L'Italia è la seconda nazione in tutta Europa dopo il Regno Unito (96.000 iscritti).

La missione InSight partirà a maggio 2018 e il lander porterà con sé tutti i nomi di chi ha completato il form di iscrizione: i chip sui quali sono scritti i nomi sono due, in quanto la chiamata della NASA di quest'ultimo mese è stata la seconda possibilità dopo la prima risalente al 2015.

InSight è la prima missione che analizzerà in profondità la superficie marziana per studiare l'interno del pianeta e i suoi terremoti (o... martemoti? Teniamo a precisare che la NASA usa earthquake sulla terra e Marsquake su Marte).