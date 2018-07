Pixel 2: il bug della fotocamera non è ancora stato risolto, ma c'è una soluzione

Nonostante Pixel 2 e Pixel 2 XL siano degli ottimi top di gamma, dei veri e propri punti di riferimento per l'interno panorama Android, il modello più piccolo soffre di un bug molto fastidioso, che affligge uno degli aspetti più riusciti dei due terminali: la fotocamera.

Come testimoniano diversi possessori del device, Pixel 2 non gestisce al meglio gli scatti in modalità panoramica, che risultano sempre caratterizzati da un effetto blur troppo accentuato. Un problema che non sembra toccare minimamente il fratello più grande, Pixel 2 XL, nonostante i due smartphone condividano lo stesso sensore fotografico: ciò sta ad indicare il fatto che potrebbe essere il software il colpevole di questo disguido.

Per molti il dito è da puntare contro le impostazioni dell'infinity focus, incapaci di dar vita a delle immagini all'altezza della concorrenza: una modalità che il device sfrutta non solo negli scatti panoramici, ma anche nelle foto in realtà aumentata ed in Photosphere.

Il bug è stato riportato per la prima volta a novembre dello scorso anno, e dopo circa 8 mesi non solo non è stato risolto, ma i casi di smartphone compromessi sembrano essersi moltiplicati a dismisura a partire da aprile. Una soluzione c'è, ma non è certamente ufficiale e richiedere di effettuare il root del dispositivo: innanzitutto bisognerà sbloccare il bootloader, per poi installare la patch attraverso il framework Magisk.

Il fix risulta inaccessibile per chiunque non abbia molta dimestichezza con queste pratiche, senza contare il fatto che, non essendo ufficiale, potrebbe rendere soggetto lo smartphone a diversi problemi. Speriamo che Google abbia fatto tesoro delle critiche ricevute per offrire un servizio migliore con i futuri Pixel 3.