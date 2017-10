Pixel 2: utente riceve uno smartphone che non ha passato i controlli qualità

Spiacevole incidente per un utente che ha ordinato il nuovo Pixel 2 di. Secondo quanto affermato dallo stesso, ilda 128 gigabyte di spazio ricevuto a casa, ed acquistato direttamente dal negozio ufficiale del motore di ricerca, non avrebbe superato i controlli di qualità.

“Ho tagliato il sigillo, aperto la scatola e sono stato accolto da un foglietto di carta blu, che mi avvisava che l’unità non aveva superato i controlli di qualità a causa di alcuni danni estetici” ha affermato lo stesso su Reddit, su cui ha anche pubblicato l’immagine che trovate in calce.

L’utente ha anche rivelato di aver ispezionato il dispositivo in modo meticoloso, ma non è stato in grado di rilevare i danni, tuttavia, non aveva intenzione di correre rischi su uno smartphone da 800 Euro e per questo ha contattato il team di supporto del motore di ricerca per procedere con la sostituzione.

“L’assistenza mi ha detto di non aver mai sentito nulla del genere, ma mi hanno inviato un telefono sostitutivo che dovrebbe arrivarmi la prossima settimana”, ha continuato.

Il gigante di Mountain View però ancora non ha diffuso alcun comunicato a riguardo.