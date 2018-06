Pixel 2 XL: alcuni utenti lamentano problemi di lag dopo l'ultimo update

Google, puntuale come un orologio svizzero, ha rilasciato i nuovi update di sicurezza relativi al mese di giugno; una feature che fa sentire molti utenti Android costantemente al sicuro, ma che purtroppo porta spesso con sé alcuni problemi. Pare infatti che alcuni Pixel 2 XL soffrano di un eccessivo lag dopo l'aggiornamento in questione.

Questo inconveniente, che va a peggiorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana dello smartphone, è stato notato da parecchi utenti: se si lascia il telefono in stand-by, a display spento, una volta premuto il tasto di accensione il sistema impiegherà qualche secondo di troppo per avviarsi e accendere lo schermo. Un comportamento condiviso anche dal sensore per le impronte, colpevole di metterci troppo a riconoscere l'impronta digitale ed a rendere di conseguenza utilizzabile il dispositivo.

Stando alle testimonianze riportate dagli utenti nel forum di Google Product, questo problema (che si è già manifestato in passato, nelle medesime modalità) si presenterebbe sia a terminale appena accesso, sia dopo parecchie ore di utilizzo.

Nel frattempo, Google si sta preparando al lancio del suo nuovo smartphone top di gamma, che si chiamerà probabilmente Pixel 3: in rete sono già apparse alcune foto, che ritrarrebbero la scocca frontale delle due versioni del terminale, "normale" ed XL. Quest'ultima, stando alle immagini, pare sia dotata del tanto criticato notch, posizionato come di consueto nella parte superiore dello schermo.