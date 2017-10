Pixel 2 XL: aperti i preordini a partire da 939 euro, ma in quantità limitata

Dopo l'apertura dei preordini diper i clienti 3 Italia , ora la società californiana ha annunciato che il tutto è disponibile da poche ore anche tramite

C'è anche una sorpresa: la colorazione nera di Google Pixel 2 XL costa 50 euro in meno di quella "base" bianca e nera. Il "prezzo d'ingresso", dunque, è ora 939 euro, al fronte dei 989 euro richiesti per colorazione più esosa. Trovate tutte le informazioni in merito nella relativa pagina del Google Store.

Oltre a questo, ricordiamo che chi aveva ordinato lo smartphone in questione nell'oramai famosa notte del 12 ottobre, può usufruire di un ulteriore sconto di 50 euro, portandosi così a casa un Pixel 2 XL a 889 euro (nel caso della variante nera).

Le prime spedizioni dovrebbero partire nella settimana del 15 novembre, ma i tempi potrebbero essere ancora più lunghi. Tuttavia, questa volta non c'è nessun "errore" da parte di Google e abbiamo ricevuto la conferma ufficiale da parte della società californiana via e-mail (di cui potete vedere un estratto qui sotto). Il tutto, quindi, è finalmente confermato.



Va segnalato, però, che nella e-mail che abbiamo ricevuto si fa riferimento ad un numero limitato di scorte, anche se non abbiamo ulteriori informazioni in merito. Insomma, se siete interessati vi conviene affrettarvi.