Pixel 2 XL: secondo molti utenti Android 8.1 ha reso più lento lo sblocco tramite impronta

Sembra che molti utenti stiano riscontrando un problema con ildi, con la velocità di sblocco tramite improntadopo l'aggiornamento dello smartphone adsi sta già adoperando per risolvere il tutto.

Fortunatamente non si tratta di un problema molto grave, in quanto l'unico svantaggio è il tempo in più necessario per utilizzare il telefono, ma è pur sempre fastidioso, visto anche lo sblocco praticamente istantaneo che aveva precedentemente il Pixel 2 XL.

Numerose le segnalazioni in merito apparse online nelle ultime ore, ma non è ancora chiaro se il problema riguardi solamente alcuni utenti o tutti gli smartphone. Insomma, Pixel 2 XL non sembra proprio trovare pace.