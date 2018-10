Pixel 3: Google potrebbe averci preso in giro, pubblicato un video che ironizza sui leak

Sappiamo bene quanto Google sia brava a mettere in atto azioni di trolling. Stiamo parlando della stessa azienda che ha pubblicato una versione preliminare di Oreo facendola passare per quella definitiva e che ha scherzato per anni sui nomi delle nuove versioni di Android. Ebbene, con i Pixel 3 potremmo essere dinanzi all'ennesimo caso.

Infatti, qualche ora fa, la società californiana ha pubblicato, sul suo canale YouTube ufficiale, un video in cui raccoglie le "lamentele" di vari famosi Content Creator in merito al fatto che si sappia già tutto sui nuovi smartphone. Potete vederlo tramite il player presente qui sopra.

"I Pixel 3 non smettono di essere leakati", "Abbiamo una visione veramente chiara di ciò che sono i Pixel 3", "Non importa quanto ci provate, non potete far sfuggire nulla a Internet!". Queste sono alcune delle frasi che si sentono pronunciare agli YouTuber durante il video. Alla fine di quest'ultimo, si vede anche una faccina spaventata, seguita dal logo di Google.

D'altronde, ci sono dei leak che sin dall'inizio sono stati ritenuti da molti come sospetti. Parliamo del sample dimenticato in taxi, dei render trapelati in rete a mesi dal lancio, della data di lancio rivelata in anticipo tramite FameBit (rivelatasi sbagliata), dei benchmark GeekBench, del primo video unboxing, del secondo video unboxing , dei nuovi render con tanto di cover, del video promozionale leaked, delle informazioni sulla fotocamera, addirittura della prima recensione da Hong Kong e delle foto pubblicate dai colleghi di Android Authority.

Si tratta di una trovata della società californiana per far seguire comunque l'evento agli appassionati oppure veramente Google ha fatto uscire quei leak di proposito? Non lo possiamo sapere con certezza, ma il mistero verrà svelato nell'evento che si terrà oggi 9 ottobre a partire dalle ore 17:00 italiane, che potrete seguire tramite questo link o utilizzando il player presente qui sotto. Nel caso rientri tutto nella campagna marketing messa in atto dalla società californiana, non possiamo far altro che complimentarci con loro.