Pixel 3: un video mostra una nuova feature, la scansione dei biglietti da visita

Pixel 3, il presunto nome del nuovo top di gamma di Google ed erede del Pixel 2, è stato oggetto di una ennesima fuga di informazioni. MySmartPrice è riuscito infatti a mettere le mani su quello che sembra a tutti gli effetti un video promozionale, nel quale viene mostrata una nuova feature: la possibilità di scannerizzare i biglietti da visita.

Il filmato in questione mostra come sia possibile ottenere informazioni chiave, come l'indirizzo e-mail, solamente inquadrando il bigliettino con la fotocamera. Questa funzionalità sfrutta le potenzialità offerte da Google Lens, che permette già di salvare alcune info dai biglietti da visita scattando una foto; a quanto pare il Pixel 3 farà uso di una versione potenziata e aggiornata di Lens, capace di eseguire lo stesso compito con una semplice scansione, da eseguire tramite l'app della fotocamera.

Inoltre nel video sembra confermare il ritorno delle funzionalità Active Edge e dei comandi impartibili tramite gesture, due delle feature più apprezzate dai possessori di Pixel 2 XL.

Negli ultimi mesi i leak sul nuovo Google Phone sono stati piuttosto abbondanti, e sarà difficile per il colosso di Mountain View ottenere l'effetto sorpresa durante la presentazione ufficiale del terminale, fissata per il 9 ottobre. Stando un rumor, entrambe le versioni del Pixel 3 potranno contare sulla ricarica wireless, mentre il design potrebbe essere già stato confermato da alcuni render "ufficiali".