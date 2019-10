Pixel 4 compare in dei nuovi presunti render ufficiali; Motion Sense arriva in Italia?

Dopo l'anticipazione comparsa a Times Square, Google Pixel 4 torna a far parlare di sé per via di nuovi interessanti leak comparsi online. In particolare, sono trapelati dei presunti render ufficiali che mostrano sia la parte anteriore che quella posteriore del dispositivo.

La fonte è il solito Evan Blass, meglio noto come Evleaks, e i render mostrano un Google Pixel 4 montante un display con dei bordi ridotti "solamente" su tre lati. La parte superiore ospita infatti la fotocamera anteriore, la capsula auricolare e tutti i sensori legati alla tecnologia Motion Sense. Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità che consente di controllare lo smartphone con dei movimenti delle mani a distanza, in modo simile a quanto abbiamo già potuto vedere con LG G8s ThinQ. Stando a quanto riportato da XDA Developers, questa funzionalità verrà resa disponibile anche in Italia e tra le app compatibili ci sono Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Pandora, YouTube Music, Google Play Music, Shazam e Deezer.

Il retro dello smartphone rimane ovviamente quello che abbiamo visto a più riprese nel corso degli ultimi mesi. Insomma, non ci resta che attendere il prossimo 15 ottobre 2019, giorno in cui Google presenterà la sua nuova gamma di dispositivi, per saperne di più su Google Pixel 4.