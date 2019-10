Pixel 4 potrebbe costare più di iPhone 11, ecco i possibili prezzi

Dopo la pubblicazione delle specifiche complete di Pixel 4, oggi arrivano nuove informazioni sul prezzo che imporrà Google alla nuova gamma di smartphone. Il leakster Evan Blass (Evleaks) sul proprio account Twitter ha svelato che la lineup potrebbe costare non solo più della precedente, ma anche di iPhone 11.

Di seguito i prezzi pubblicati e relativi al mercato canadese:

Pixel 4 64GB: CAD $1,049.95

Pixel 4 128GB: CAD $1,199.95

Pixel 4 XL 64GB: CAD $1,199.95

Pixel 4 XL 128GB: CAD $1,359.95

L'aumento dovrebbe essere pari a circa 100 Dollari canadesi per ogni modello, e per ottenere una panoramica ravvicinata basta fare un confronto con i prezzi imposti al Pixel 3 sempre in Canada:

Pixel 3 64GB: CAD $999

Pixel 3 128GB: CAD $1,129

Pixel 3 XL 64GB: CAD $1,129

Pixel 3 XL 128GB: CAD $1,259

Secondo molti, un rincaro è da mettere in preventivo ed è fisiologico. Le nuove funzionalità che Google dovrebbe introdurre negli smartphone faranno lievitare i costi di produzione, che quindi impatteranno su quelli finali. Nel rapporto emerso in precedenza si citava il nuovo sistema di riconoscimento facciale ed il chip radar Project Soli.

Tuttavia, gli utenti hanno storto il naso per un aspetto particolare: Pixel 4 potrebbe infatti essere più caro anche di iPhone 11 "liscio", che si inserisce nello stesso range di mercato. Di seguito i prezzi del Melafonino sempre in Canada:

iPhone 11 64GB: CAD $979

iPhone 11 128GB: CAD $1,049

iPhone 11 256GB: CAD $1,189

Dati alla mano, iPhone 11 da 256GB potrebbe avere un prezzo inferiore al Pixel 4 da 128GB, il che è senza dubbio sorprendente. Ovviamente è inutile fare il confronto con iPhone 11 Pro, che si va ad inserire in un altro segmento.