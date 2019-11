Il Pixel 4 si piega molto facilmente? Un video lancia l'allarme

Le grane per Google potrebbero non essere finite, il Pixel 4 avrebbe infatti mostrato segnali preoccupanti durante un test di resistenza. Ovviamente stiamo parlando dell'ennesimo video di Jerry Rig Everything. Questa volta lo youtuber ha sottoposto alle sue angherie il flaghip phone di Google, e non è andata molto bene.

Nel video si vede chiaramente come basti davvero molto poco per piegare il Pixel 4. Jerry Rig Everything si limita ad applicare pressione sui bordi del device tenendo i pollici sul dorso, e lo smartphone cede facilmente rompendosi in diversi punti.

E alla memoria subito scatta automatico il flash dell'iPhone 6, altro smartphone afflitto da un problema analogo. In quella occasione erano stati gli stessi utenti a denunciare l'eccessiva fragilità dello smartphone, che rischiava di piegarsi semplicemente tenendolo in tasca.

Vale la pena di specificare che test come quelli di questo youtuber non hanno un valore scientifico, e non è detto che il problema riguardi tutti gli smartphone in commercio.

Sta di fatto che non è la prima grana per il Pixel 4, poche settimane fa si era scoperto che il sistema di riconoscimento facciale del device funzionava anche quando il proprietario ha gli occhi chiusi. Un bel problema per la sicurezza, che Google ha tentato di risolvere con una patch successiva.