Pixel 4a compare brevemente sul sito di Google: ecco il design

Si vocifera ormai da parecchi mesi di Google Pixel 4a, lo smartphone "low cost" dell'azienda californiana, che dovrebbe attestarsi su una fascia di prezzo compresa tra i 299 e i 399 dollari. Tuttavia, le indiscrezioni non sembrano proprio volerne sapere di finire.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, Google Pixel 4a è comparso per breve tempo sul portale ufficiale canadese di BigG. Più precisamente, il render che potete vedere in calce alla notizia si è "fatto vedere" in una pagina dedicata a Nest Wi-Fi, quindi probabilmente c'è stato un errore da parte di qualche addetto ai lavori.

In ogni caso, l'immagine trapelata, che possiamo definire "ufficiosa" (visto che è stata pubblicata direttamente da Google), non ci racconta nulla di nuovo. Infatti, rumor e leak stanno andando da diverso tempo in questa direzione: lo smartphone dovrebbe disporre di un pannello anteriore con foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra e di una singola lente posteriore, accompagnata dal flash LED. Sul retro sembra esserci spazio anche per un sensore di impronte digitali "classico", che dovrebbe trovare posto al centro della backcover (spostato un po' verso l'alto).

Vi ricordiamo che recentemente c'è stata una pioggia di rumor e leak relativi a Google Pixel 4a. Tuttavia, non si conosce ancora la data in cui dovrebbe essere annunciato lo smartphone. Nonostante questo, sembra che il "momento clou" non sia troppo distante, dato che recentemente è arrivata la certificazione FCC. Staremo a vedere: probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.