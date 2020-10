Niente Pixel 5? Il nuovo Google Assistant ora è in italiano

Dopo aver rinnovato il suo assistente vocale, Google aveva promesso di aggiungere ulteriori lingue alla nuova versione di Assistant. La novità si è fatta attendere per un po', ma adesso è disponibile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police e come scritto dalla stessa Google sul suo portale di supporto ufficiale, il nuovo Assistant, supportato esclusivamente da Pixel 4 in su, dispone ora di francese, tedesco, spagnolo e italiano. Insomma, il nostro idioma rientra tra quelli disponibili.

In ogni caso, non aspettatevi le stesse possibilità riservate all'inglese. Infatti, non c'è alcuna integrazione con Google Chrome, bisogna ancora attivare ogni volta l'assistente per "parlarci" (niente conversazioni continue) e, per il momento, non sembra nemmeno essere possibile effettuare ricerche su YouTube e Gmail, nonché condividere file tramite l'app Foto.

C'è invece la possibilità di rispondere ai messaggi relativi all'app integrata nello smartphone oppure a WhatsApp, nonché quella di effettuare ricerche su Google Maps. Insomma, qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda il nostro Paese e finalmente gli utenti nostrani della serie Pixel 4 possono usufruire della nuova versione di Google Assistant in italiano.

Peccato, invece, per Google Pixel 5, che non arriverà in Italia, così come non sarà disponibile, perlomeno al lancio, Pixel 4a 5G.

Crediti screenshot sottostanti: Android Police.