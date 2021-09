Pixel 6 e 6 Pro: i leak concordano sulla data d'uscita degli smartphone Google

Google ha annunciato Pixel 6 e Pixel 6 Pro all'inizio di agosto, molto prima del loro lancio ufficiale sul mercato, e ha presentato un breve trailer di Pixel 6 nella prima metà di settembre, con lo scopo di porre fine ai leak online.

Nonostante sia passato un mese e mezzo dall'annuncio dei due dispositivi, Google non ha ancora rivelato la data di uscita di Pixel 6 e 6 Pro. Tuttavia, un'indiscrezione particolarmente credibile emersa negli scorsi giorni indica un lancio per il 19 ottobre, con un evento di presentazione fissato per l'inizio dello stesso mese: anche i partner retail di Google puntano allo stesso giorno, tanto che alcuni hanno già aperto i preordini dei due smartphone proprio in vista di quella data.

Accanto ai rivenditori, a dare credibilità alla data del 19 ottobre come lancio globale di Pixel 6 e 6 Pro è anche un documento della Federal Communications Commission americana, nota anche come FCC. Ogni smartphone commercializzato negli Stati Uniti deve passare per l'approvazione della FCC prima dell'uscita sul mercato, e l'approvazione dell'agenzia sui nuovi dispositivi Google sembra corroborare i rumor secondo cui la loro commercializzazione sarebbe imminente.

È anche interessante notare come la FCC abbia approvato non due modelli di Pixel 6 e 6 Pro, ma quattro: probabilmente si tratta di due versioni diverse di Pixel 6 e di altre due di Pixel 6 Pro, che differiscono l'una dall'altra dal tipo di connettività utilizzata. Benché tutti i device supportino il 5G, infatti, pare che due adotteranno la tecnologia mmWave, che garantisce la velocità di connessione più elevata possibile, mentre gli altri due offrirebbero una connettività 5G con velocità ridotta.

Purtroppo, i documenti della FCC non fanno riferimento alle specifiche tecniche di Pixel 6 e 6 Pro, che però sono ormai ampiamente conosciute grazie a quanto trapelato online, né al design dei due dispositivi, che rimane ancora un mistero, soprattutto dopo che alcuni cartelloni pubblicitari hanno suggerito che il design di Pixel 6 Pro sarà diverso da quello di Pixel 6.