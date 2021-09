I Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si mostrano in un breve trailer

Google ha rilasciato un breve trailer di presentazione dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il video, che dura circa 30 secondi, mostra rapidamente lo smartphone, concentrandosi sulle domande "What if smartphones weren’t just smart?” e “What if your phone saw you for who you are?”.

Lo spot non mostra lo schermo dei nuovi dispositivi Google ma lascia intravedere il retro del telefono, che ha subito un'importante revisione nel posizionamento della fotocamera rispetto al modello precedente. Sempre nel video di presentazione viene ribadito che i nuovi Pixel verranno messi sul mercato entro l'autunno, pur senza dare una data d'uscita precisa: alcuni rumor, tuttavia, parlano di un lancio già fissato per il 28 ottobre in tutto il mondo.

La compagnia di Mountain View ha anche rilasciato alcune specifiche tecniche dei suoi due nuovi smartphone: in particolare, sappiamo che Pixel 6 avrà uno schermo da 6.4 pollici in Full HD+ con un refresh rate a 90 Hz, mentre Pixel 6 Pro sarà dotato di uno schermo da 6.7 pollici in QHD+ con un refresh rate di 120 Hz. Entrambi i device saranno dotati di un chipset chiamato Tensor e realizzato appositamente da Google sulla base di un processore Exynos di Samsung, che dovrebbe migliorare molti aspetti degli smartphone, come l'uso dell'intelligenza artificiale, le capacità di traduzione e di dettatura.

Il nuovo processore permetterà poi la modifica delle foto tramite machine learning, sfruttando un'IA avanzata e la fotocamera dei due dispositivi, che nel caso di Pixel 6 sarà doppia e nel caso di Pixel 6 Pro sarà tripla: in entrambi gli smartphone, comunque, verrà probabilmente montata una fotocamera prodotta da Samsung.