Pixel 6 e Pixel 6 Pro: un report conferma il supporto al fast charging

I nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro stanno per essere mostrati al pubblico e saranno lanciati entro la fine dell'anno. Google stessa ha pubblicato la scorsa settimana un breve trailer per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mentre la loro presentazione ufficiale dovrebbe avvenire entro inizio ottobre.

Proprio in vista del lancio globale, i due smartphone di Mountain View sono passati sotto la lente della National Communication Commission (NCC) di Taiwan, la cui analisi ha messo in luce alcune caratteristiche dei dispositivi non ancora trapelate online. In particolare, un documento della NCC mostra che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro avranno una velocità di carica massima di 33 W.

La NCC ha infatti rivelato che Pixel 6 e Pixel 6 Pro supportano la carica a 15 W, 18 W, 27 W e 33 W: le informazioni sono in linea con un report di alcuni mesi fa, e confermano che la velocità di carica dei nuovi dispositivi Google è in linea con quella dei telefoni Apple e Samsung più recenti, che arrivano rispettivamente a 25 W e a 45 W. Il supporto alla carica a 27 W e 33 W è poi un netto miglioramento rispetto ai precedenti modelli della linea Pixel, limitati a 18 W.

Sempre riguardo alle caratteristiche trapelate online dei nuovi smartphone di Mountain View, un rumor dice che Pixel 6 e Pixel 6 Pro avranno schermi OLED con refresh rate a 120 Hz, mentre Pixel 6 potrebbe avere un design diverso da Pixel 6 Pro.