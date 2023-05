Pixel 6a e tutta la linea Pixel 7 in sconto su Amazon, anche in bundle con Pixel Buds!

Dopo avervi parlato della Gaming Week in corso su Amazon, ci spostiamo ora su un'altra serie di interessanti offerte attive da oggi presso il colosso dell'ecommerce di Seattle. In particolare, l'intera linea Pixel 7, insieme a Pixel 6a, è in offerta su Amazon con degli sconti piuttosto importanti.

Google Pixel 6a è scontato del 24%, per esempio: il dispositivo targato Google lanciato lo scorso anno viene venduto nelle tre colorazioni Verde Salvia, Grigio Chiaro e Grigio Antracite a soli 349 Euro, contro un MSRP di 459 Euro. Se volete saperne di più sullo smartphone, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 6a, che ad un prezzo così basso come quello attuale è un vero e proprio best buy per chi non vuole spendere troppo.

A 509 Euro, invece, abbiamo il bundle con Google Pixel 7a e Pixel Buds. Lo smartphone è acquistabile nelle colorazioni Grigio Antracite, Celeste e Bianco Ghiaccio, mentre le Buds sono disponibili nei colori Olive, Blue, Charcoal e White. Lo sconto è in questo caso di 99 Euro, pari al 16% del MSRP del dispositivo. Se siete interessati all'acquisto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 7a per conoscere la scheda tecnica dello smartphone.

A pochi Euro in più, invece, troviamo anche Google Pixel 7 "base", nella configurazione con storage da 128 GB e nelle colorazioni Nero Ossidiana, Verde Cedro e Bianco Ghiaccio. Con uno sconto del 18% rispetto al valore di listino di 649 Euro, lo smartphone è disponibile a soli 529 Euro. Anche qui, se volete conoscere tutti i dettagli del device vi consigliamo la lettura della nostra recensione di Google Pixel 7.

Infine, al prezzo di 779 Euro, il 13% in meno del MSRP (pari invece a 899 Euro) abbiamo il top di Gamma Pixel 7 Pro, proposto nelle tre colorazioni Grigio Ossidiana, Grigio Verde e Bianco Ghiaccio. Il modello in offerta è quello con storage da 128 GB, mentre per tutte le specifiche dello smartphone potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 7 Pro.