Google Pixel 6a ha la miglior fotocamera del 2022: il sorprendente sondaggio di MKBHD

Dopo aver scoperto quale è lo smartphone più potente del 2022 (e potenzialmente anche di buona parte del 2023), un video pubblicato su YouTube dal popolare canale MKBHD fa luce sullo smartphone con la migliore fotocamera del 2022. A sorpresa, non si tratta né di iPhone 14 Pro né di Google Pixel 7 Pro, e neanche di un qualsiasi top di gamma.

Come spiega il popolare content creator tecnologico Marques Brownlee sul suo canale YouTube, nel video che trovate riportato in cima a questa notizia, la miglior fotocamera del 2022 è quella di Google Pixel 6a. Sì, avete letto bene: il dispositivo midrange di Google non ha battuto solo i top di gamma della stessa Big G di nuova generazione, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma anche Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max e diversi altri smartphone ben più costosi sul mercato.

Il risultato, decisamente inaspettato, non dipende né da test specifici né tantomeno da un'analisi di un esperto, bensì da un sondaggio aperto a tutti sul sito web di MKBHD, che permetteva agli iscritti al canale e ai follower di Marques sui social di votare tra diverse fotografie scattate allo stesso soggetto e in condizioni di illuminazione identiche selezionando la loro preferita di volta in volta. Il test, che era piuttosto lungo da completare, metteva a confronto la bellezza di 16 smartphone diversi.

In totale, MKBHD ha raccolto 21,2 milioni di voti, dunque un campione decisamente rappresentativo dell'utenza media. Nella top three dei migliori smartphone fotografici del 2022 secondo il blind test dei fan di Marques Brownlee troviamo dunque Google Pixel 6a, Google Pixel 7 Pro e, inaspettatamente, anche lo ZenFone 9 di ASUS.

Il test con le fotocamere in condizioni "normali" dei principali smartphone in commercio è stato vinto da OPPO Find X5 Pro, un altro outsider, mentre quello per le fotografie in formato ritratto ha premiato Pixel 7 Pro. Infine, il test per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione ha visto trionfare Vivo X80 Pro+. Pessimo invece il risultato di iPhone 14 Pro, che è arrivato sesto nella classifica "standard" e decimo in quella low-light.