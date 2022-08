Pixel 6a, dopo le prime avvisaglie arriva la mod a 90Hz per tutti

Il mondo della tecnologia non è certo nuovo a queste sorprese: il potere della community si è risvegliato in casa Google e alcuni appassionati avrebbero trovato una soluzione per il Refresh Rate a 60 Hz del nuovo Pixel 6a.

A quanto pare, lo sviluppatore TheLunarixus, che già nelle scorse giornate era riuscito a sbloccare uno strano limite a 120 Hz per Pixel 6a, avrebbe confezionato una mod che riesce a sbloccare la frequenza di aggiornamento portandola a 90 Hz. Le ipotesi sono due: è possibile che lo schermo supporti questo refresh rate in maniera nativa, un po' come avvenuto con l'aggiornamento a 120 Hz di Oculus Quest 2, oppure che si tratti di overclock, con tutti i rischi del caso.

Oltre ai possibili rischi sul pannello, l'utente interessato alla mod sarà chiamato ad abilitare la modalità di debug, a provvedere allo Sblocco OEM del dispositivo, a eseguire il flash della ROM di Android 13 Beta e ad applicare una differente vendor_boot image. Insomma, un procedimento decisamente non adatto a tutti e soprattutto decisamente non esente da rischi, quandanche andasse tutto a buon fine, con tutti i possibili problemi derivanti da un utilizzo improprio del display che potrebbero portare a una più rapida usura dello stesso.

Insomma, il piccolo di casa Google con chip Tensor sembra catturare non solo consensi ma anche entusiasmo da parte dei modder. Se volete sapere la nostra opinione in merito al questo particolare dispositivo, ecco la recensione di Google Pixel 6a.