Pixel 6a uscirà a luglio, ma l'unboxing è già online: Google lo ha pubblicato per errore

Google ha annunciato Pixel 6a lo scorso 11 maggio, durante il Google I/O, ma lo smartphone non arriverà sul mercato internazionale (Italia compresa) prima del 28 luglio. Ciò, però, non sembra aver fermato Google Francia dal pubblicare con largo anticipo un unboxing dello smartphone.

Il video, brevemente apparso su YouTube e su Reddit e poi rapidamente cancellato da Google stessa, mostrava sia l'apertura della scatola dello smartphone che la sua accensione e i primi passi da muovere nell'utilizzo di Pixel 6a. Con ogni probabilità, si tratta di un video pensato per i giorni immediatamente successivi alla release globale dello smartphone, pubblicato per errore su YouTube dalla stessa Google.

Fortunatamente, il video (in francese) è stato recuperato e reso disponibile sulla piattaforma Streamable. Una delle parti del breve filmato più analizzate dai fan è quella in cui viene utilizzato il sensore per impronte digitali under-display di Pixel 6a.

La feature ha attirato molto l'attenzione degli utenti Google perché essa manifestava importanti problemi di lag su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che hanno fatto temere agli utenti la presenza di analoghi rallentamenti su Pixel 6a. A quanto pare, però, Google sarebbe corsa ai ripari con il suo smartphone mid-range, che dovrebbe integrare sensori biometrici diversi da quelli dei due fratelli maggiori.

In effetti, nel video il sensore per impronte digitali sembra funzionare decisamente meglio rispetto a quello di Pixel 6 e Pixel 6 Pro: un'ottima notizia, specie dopo aver scoperto che Pixel 6a ha dovuto fare diversi compromessi per tenere basso il suo prezzo, a partire dalla riduzione del refresh rate dello schermo fino a soli 60 Hz.

Intanto, comunque, Google sarebbe al lavoro anche per il miglioramento dello sblocco di Pixel 6 e 6 Pro, che dovrebbe passare sia per la revisione del software biometrico degli smartphone che per l'introduzione di una sorta di Face ID sui due Pixel 6.