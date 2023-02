Pixel 7 e 7 Pro, record di vendite: sono gli smartphone bestseller di Google

Google punta tutto sugli smartphone, e il mercato sembra premiarla. Mentre aspettiamo il lancio del flagship killer Google Pixel 7a, infatti, i dati di vendita confermano che Pixel 7, 7 Pro e 6a sono i "bestseller" del colosso di Mountain View, con delle vendite decisamente al di sopra delle aspettative.

A riportare la notizia è stata la stessa Google, che per voce del CEO Sundar Pichai ha dichiarato che Pixel 7 e 7 Pro sono "la generazione di smartphone con le vendite maggiori" tra quelle prodotte da Big G, superando tutti gli altri telefoni della compagnia, sia quelli della linea Pixel che quelli in co-branding della linea Nexus. Insomma, un enorme successo commerciale.

Anche Google Pixel 6a sembra vendere molto bene, probabilmente in virtù di un rapporto qualità/prezzo veramente aggressivo combinato con una scheda tecnica soddisfacente e con una fotocamera molto al di sopra delle aspettative. Un risultato ottimo, specie dopo le pessime vendite di Pixel 6 e 6 Pro, causate in gran parte dai bug che hanno funestato i due smartphone fin dal lancio.

Anche per Pixel 7 e 7 Pro, comunque, il selling point principale è stato il comparto fotografico, che non vanta solo delle fotocamere da vero e proprio top di gamma, ma anche un'IA capace di migliorare nettamente la qualità delle immagini scattate dai due smartphone. Pare poi che gli utenti abbiano particolarmente apprezzato l'UI e l'esperienza garantite dal sistema stock utilizzato da Google, privo di bloatware.

Lo scorso anno, Google era il quinto produttore di smartphone negli USA, con il 2% del mercato nel mese di aprile 2022 (alla fine dell'anno fiscale 2021/2022). Visti gli ottimi risultati di quest'anno, non è affatto improbabile che Big G guadagni qualche punto percentuale o persino qualche posizione sul mercato. In ogni caso, il prossimo importante appuntamento per gli smartphone di Mountain View sarà il lancio di Google Pixel 7a, che dovrebbe essere fissato per il Google I/O del 2023, nel mese di maggio.