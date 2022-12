Pixel 7, arriva la rete VPN gratuita: come attivarla tramite Google One

Google punta tutto sui suoi nuovi smartphone top di gamma: dopo aver promesso dei miglioramenti per la fotocamera di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, infatti, Big G ha anche in programma di implementare una rete VPN completamente gratuita sui suoi telefoni flagship lanciati lo scorso ottobre.

La feature dovrebbe rientrare tra le aggiunte dell'aggiornamento di dicembre per Pixel 7 e Pixel 7 Pro ma, stando a quanto riportano i colleghi di GizChina, sembra essere già disponibile per alcuni fortunati possessori dei due smartphone. Ottenere la VPN gratuita di Google è semplice e richiede pochi passaggi:

Innanzitutto, dovrete scaricare l'app Google One dal Play Store. Una volta effettuato il download, potrete aprire l'applicazione e cliccare sulla tab "Benefit", che troverete nella barra in basso. Fatto ciò, dovrete cliccare su "vedi dettagli". Infine, dovrete semplicemente attivare il toggle "Usa VPN", che attiverà in automatico il servizio.

Una volta attivata la rete VPN di Google, inoltre, vi apparirà anche una notifica a schermo per segnalarvi l'utilizzo della connessione privata. Il procedimento è dunque poco intricato, e può essere svolto, senza installare l'app Google One, anche dalle Impostazioni, abilitando la VPN di Google dalla scheda dedicata al Wi-Fi e alle reti dello smartphone.

Utilizzando l'applicazione, tuttavia, avrete la possibilità di impostare i bypass della VPN per specifiche applicazioni, in modo da settare delle regole diverse per ogni app, così da non dover attivare e disattivare la rete privata a seconda del servizio che in uso. Una feature decisamente comoda, soprattutto quando ci si trova in viaggio o si desidera accedere a contenuti bloccati nel Paese in cui ci si trova.

Ovviamente, la VPN di Google One è disponibile anche per tutti gli altri smartphone Android e persino per PC Windows e macOS. Sfortunatamente, però, la rete è gratuita solo per Pixel 7 e 7 Pro. La connessione funziona in tutti i Paesi dove i due smartphone sono attualmente in commercio, Italia compresa.