Pixel 7, fotocamera al top ma migliorerà ancora: ecco come!

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo in casa Google e, più precisamente, per quello che riguarda il futuro di Pixel 7. Dopo la notizia che i modelli Pixel 7 non supporta app a 32 bit, infatti, sono apparsi dei rumor secondo i quali la fotocamera degli smartphone Google potrebbe andare incontro a considerevoli miglioramenti.

A sostenerlo sarebbe un dipendente della stessa Google, tale Champ (Tzu Hung) Yen. Secondo quanto riportato da quest'ultimo, i prossimi aggiornamenti miglioreranno in modo considerevole le prestazioni della fotocamera, già molto apprezzate per via del nuovo DSP implementato da Google.

In quest'ottica, i nuovi aggiornamenti riguardanti la fotocamera potrebbero già arrivare a dicembre 2022, mese in cui ci sarà un nuovo Pixel Feature Drop. Dal momento che si tratta del primo aggiornamento significativo di Pixel 7, l'aspettativa comune è proprio che, oltre alla risoluzione dei vari bug, possano essere svelate anche nuove funzionalità.

Un altro buon motivo per sposare la causa Pixel, smartphone disegnati da BigG per essere un riferimento nel mondo Android. Di questo e di tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra recensione del Pixel 7 Pro, un dispositivo straordinario proprio per doti fotografiche.