Pixel 7, Google si aspetta vendite da record: merito del prezzo competitivo?

Google ha annunciato Pixel 7 e 7 Pro solo ieri, ma pare che i due smartphone top di gamma del colosso di Mountain View si siano già fatti notare tra gli utenti. In particolare, sembra che la buona risposta pre e post-lancio abbia convinto Google a ordinare un numero record di Pixel 7 ai suoi fornitori.

A riportare la notizia è Nikkei Asia, che spiega che Google produrrà otto milioni di Pixel 7 tra la fine del 2022 e il 2023. Se Big G riuscisse a vendere tutti gli smartphone prodotti e ordinati ai suoi fornitori, dovrebbe raddoppiare le vendite rispetto a Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Sempre Nikkei Asia, inoltre, riporta che gli executive di Mountain View sarebbero ottimisti sulle possibilità di crescita dell'azienda nel settore smartphone nel corso dei prossimi mesi.

A contribuire al (per ora solo presunto) successo dei nuovi smartphone Google dovrebbe essere il prezzo aggressivo di Pixel 7 e 7 Pro, che costano esattamente come Pixel 6 e 6 Pro, nonché molto meno dei dispositivi flagship di altre aziende, come Samsung e Apple, ma anche Xiaomi e OnePlus. Insomma, Big G si aspetta che con un pricetag allettante e anti-inflazione i suoi dispositivi registreranno buone vendite anche al di fuori del mercato americano, dove già i device riscuotono un certo successo.

Inoltre, il report di Nikkei Asia ci fornisce anche le prime informazioni su Pixel 7a: a quanto pare, infatti, Mountain View ne avrebbe ordinate ben quattro milioni di copie, riferendosi a quest'ultimo come ad uno "smartphone budget della linea Pixel 7", lasciando ben poco spazio al dubbio circa il target del dispositivo. Al momento, le informazioni su Pixel 7a a nostra disposizione sono veramente poche e provengono da alcuni impiegati di Google: è comunque quasi certo che lo smartphone sarà lanciato sul mercato nell'estate del 2023, a un anno esatto da Pixel 6a.