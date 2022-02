Pixel 7 in lavorazione: valanga di indiscrezioni sui nuovi smartphone Android

Dopo conferme, smentite e posticipi, abbiamo scoperto perché Pixel Fold è stato quasi cancellato. Eppure, a Mountain View qualcosa bolle già in pentola e ci riferiamo alla nuova gamma Pixel 7, al centro di una serie di interessanti indiscrezioni.

Secondo quanto scoperto in esclusiva da 9to5Google, Google sarebbe al lavoro su numerose novità. Tanto per cominciare, si parla di una seconda generazione di chip Tensor, notizia già emersa indirettamente, attraverso il nome in codice "Cloudripper" e il modello GS201.

Ebbene, dopo l'arrivo della Dev Preview di Android 13, infatti, nel codice è emersa una correlazione tra il misterioso GS201 e un inedito modem Samsung, che risponderebbe al codice "g5300b", laddove sul primo Tensor il modem Exynos 5123 era riconosciuto dalla sigla "g5123b". Evidente, a questo punto, il collegamento tra le parti e dunque l'ulteriore conferma sul chip Tensor di seconda generazione.

Insieme a questi interessanti dettagli sul modem Samsung Exynos 5300, Android 13 cela altre informazioni in merito ai nuovi device. In particolare, oltre a Cloudripper, si fa menzione di altri due nomi in codice associati all'Exynos. Stiamo parlando di "Cheetah" e "Panther", probabilmente i riferimenti interni a Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

I due dispositivi sono ancora avvolti in una fitta coltre di mistero, ma avremo modo di saperne di più nel corso dell'anno, con un lancio che potrebbe incasellarsi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.