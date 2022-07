Pixel 7 Pro: un altro modello spunta in rete, ecco come sarà il flagship Google

Google ha annunciato Pixel 7 e 7 Pro durante l'I/O dello scorso maggio, ma nessuno si sarebbe mai immaginato quello che è successo nelle settimane successive. Un numero piuttosto elevato di smartphone Google di nuova generazione, infatti, è misteriosamente finito in vendita in rete a più di quattro mese dall'uscita sul mercato dei device.

I leak su Google Pixel 7, che hanno tenuto banco per tutta la prima metà di giugno proprio grazie alle copie vendute su marketplace come eBay e Facebook, si sono piano piano ridotti negli scorsi giorni, quando Big G è riuscita a disabilitare quasi tutti i Pixel 7 trafugati e venduti sul web.

Potete dunque immaginarvi quale sia stata la sorpresa dell'utente Twitter Soulpee dopo aver scoperto di aver erroneamente comprato un Google Pixel 7 Pro sul marketplace di Facebook, scambiandolo per un Pixel 6 Pro di attuale generazione. A quanto pare, il telefono era stato messo in vendita su Facebook come uno smartphone current-gen, forse per un errore del venditore o per passare inosservato sotto i radar di Big G.

In effetti, il Pixel 7 di Soulpee è perfettamente funzionante, il che significa che non è stato "captato" e disabilitato anzitempo da Google, come avvenuto per gli altri modelli dello smartphone. Per di più, forse per garantire ulteriore sicurezza al device e per farlo passare ancora più inosservato, il venditore sembra averlo spedito al cliente in una custodia protettiva che ne nascondeva il design, facendolo risulare quanto più simile possibile ad un Pixel 6 Pro.

Ciliegina sulla torta: lo smartphone monta una versione semi-definitiva di Android 13 Tiramisu. Con ogni probabilità, racconta su Twitter il compratore, il venditore da cui ha acquistato lo smartphone doveva essere un OEM specializzato in custodie e cover protettive che ha ricevuto in anteprima lo smartphone Google di nuova generazione. Intanto, comunque, l'occasione è stata perfetta per mostrare online altre foto di Pixel 7 Pro, che trovate in calce a questa notizia.