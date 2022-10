Pixel 7, scivolone per il team marketing di Google: su Twitter spunta un iPhone

Google Pixel 7 sta ricevendo premi e riconoscimenti a profusione, sia da parte del pubblico che della critica. Non è dunque un caso che Big G stia capitalizzando sulla fama del suo nuovo smartphone con una campagna marketing estremamente aggressiva sui social. Oggi, però, pare che Google abbia compiuto un passo falso piuttosto clamoroso su Twitter.

Nelle scorse ore, infatti, il team social di Big G ha pubblicato un tweet, che trovate riportato sotto forma di immagine in calce a questa notizia, volto a esaltare Pixel 7 agli occhi dei fan dell'NBA. Il post recita: "fan dell'NBA, prendete nota: il #TeamPixel è qui per avvicinarvi alla vostra squadra preferita. Diteci quale è e potremmo essere in grado di rendere il vostro salto a due da NBA ancora migliore".

Nulla di strano, direte voi: si tratta di un semplice tweet promozionale dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sotto al messaggio, però, troviamo anche la dicitura "Twitter for iPhone", che significa che il post è stato inviato da un iPhone, e non da uno smartphone Google Pixel. Un'inezia, sia chiaro, che però agli occhi di alcuni fan è sembrata un'involontaria ammissione dei fatto che neanche il team marketing di Mountain View usi i prodotti dell'azienda, preferendo peraltro quelli della sua principale concorrente, Apple.

Ovviamente, quello di Google è solo un innocuo errore in fase di pubblicazione del tweet, che non va assolutamente preso come una bandiera bianca o un'ammissione della superiorità dei prodotti di Cupertino. Tuttavia, lo scivolone di Big G ha causato l'ilarità generalizzata tra i fan della compagnia: solo dopo qualche minuto, quando i social media manager di Mountain View si sono accorti della svista, il post è stato corretto. Intanto, comunque, Google potrebbe annunciare Pixel 7 Ultra nel giro di qualche mese.