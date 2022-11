Anche Pixel 7 soffre di un bug: lo schermo non ruota più in orizzontale

Google Pixel 7 è un successo di vendite: un sollievo per Google, dopo che, lo scorso anno, l'andamento di Pixel 6 sul mercato non è stato affatto dei migliori. I problemi di Pixel 6 erano in larga parte legati ai numerosi bug software del dispositivo, che sono stati risolti solo a mesi dall'uscita del device.

Oggi, però, pare che un primo bug sia stato scoperto anche su Pixel 7, oltre che, ovviamente, su Pixel 6 e 6 Pro. Il problema starebbe nella feature di auto-rotazione del device, che non sarebbe più in grado di passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale. Il bug sarebbe particolarmente sentito su YouTube, dove gli utenti dovrebbero manualmente ingrandire il video in modalità orizzontale toccando sull'icona nell'angolo in basso a destra del video.

Su Reddit, alcuni utenti Pixel hanno segnalato il problema spiegando che "[il bug] si verifica per la maggior parte quando uso YouTube, ma anche la funzione di auto-rotazione non va correttamente. Devo attivarla manualmente". Altri utenti, però, hanno confermato che il problema non sarebbe limitato ai device Pixel: un commento, infatti, spiega che il bug sarebbe presente anche sul Galaxy Note 20 Ultra di Samsung.

Ovviamente, se quest'ultima segnalazione fosse confermata, la questione cambierebbe completamente: se il problema fosse limitato ai device Google si potrebbe pensare ad un bug di Android per Pixel 6 e Pixel 7, ma se anche gli smartphone di altri brand fossero coinvolti il problema sarebbe da ricondurre ad un malfunzionamento dell'app di YouTube, magari introdotto con un recente aggiornamento.

Il grosso delle segnalazioni, comunque, proviene da utenti con smartphone Pixel, che sembrano dunque essere i più colpiti dal bug. In parallelo, altre segnalazioni hanno spiegato che anche la feature di "stop" vocale dei timer e delle sveglie degli smartphone di Google ha smesso di funzionare nelle scorse ore: non è chiaro se i due problemi sia collegati, però.