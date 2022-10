Pixel 7 è un successo, Google lo conferma: 'nuovo record di vendite settimanali'

Il lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro è stato un enorme successo per Big G, riposizionando l'azienda al centro del settore smartphone: un evento decisamente inaspettato, specie dopo la controversa generazione Pixel 6, funestata da problemi software e bug. Oggi, un nuovo record ottenuto da Pixel 7 ci dà l'idea del successo dei due smartphone.

Che Google si aspettasse tanto da Pixel 7, soprattutto in termini di vendite, lo sapevamo da tempo. Che Pixel 7 e 7 Pro avrebbero ottenuto un successo così massiccio, invece, lo avevano previsto in pochi, e comunque solo dopo aver scoperto che Google non avrebbe aumentato i prezzi dei suoi top di gamma, come invece ha fatto solo poche settimane prima Apple con i suoi nuovi iPhone.

Ebbene, la strategia di Big G sembra aver fatto centro: stando a quanto riporta il portale Android Authority, infatti, il CEO di Google Sundar Pichai avrebbe confermato che "abbiamo recentemente registrato la settimane di vendite più alte nella storia dei Pixel, e sono veramente orgoglioso delle recensioni positive pubblicate finora". Il commento di Pichai è arrivato durante un incontro con gli investitori, durante il quale Alphabet, l'azienda a cui Google fa capo, ha annunciato i suoi risultati fiscali del Q3 2022.

L'euforia di Pichai va comunque leggermente ridimensionata partendo da un dato di fatto: se da una parte è vero che Pixel 7 è stato comprato da moltissimi utenti, convinti a tornare nelle braccia del colosso di Mountain View dalla bontà tecnica dello smartphone, dall'altra va detto che il record dipende anche dall'estensione dei mercati di pubblicazione dello smartphone, che quest'anno è arrivato per la prima volta in Paesi come la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, l'Olanda e, soprattutto, l'India.