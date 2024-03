Pixel 7a, 100 euro in meno e caricatore incluso: l'offerta top su Amazon

Dopo il doppio sconto su Pixel 8 Pro, su Amazon Italia è spuntata un'altra interessante offerta a tempo. Sotto i riflettori, però, stavolta è finito il medio-gamma Google Pixel 7a.

Al centro di una interessante promozione che taglia il 20% dal prezzo iniziale (il prezzo consigliato è di 509 euro, mentre il più basso registrato nelle ultime settimane è di 498,96 euro), il dispositivo della grande G viene ora proposto a 399 euro, rigorosamente venduto e spedito da Amazon Italia con servizio Prime e consegna in un giorno.

Tutte e tre le colorazioni sono disponibili e in offerta, quindi Bianco Ghiaccio, Celeste e Grigio Antracite. La promozione risulta particolarmente interessante non solo per via del prezzo, più basso di oltre 100 euro rispetto a quello di partenza, ma anche perché si tratta di un bundle con caricabatterie originale incluso.

Normalmente, infatti, i dispositivi della gamma Pixel non vengono venduti con alimentatore in dotazione, come abbiamo raccontato anche nella nostra recensione del Pixel 7a, un approfondimento che potrebbe tornarvi utile anche per scoprire tutti i i punti di forza - ma anche i limiti - di questo particolare device.

Accelerato dall'Intelligenza Artificiale e dotato di processore proprietario Google Tensor G2, il Pixel 7a è lo smartphone di fascia media della scorsa generazione, in attesa di scoprire quanti dei rumor sul Pixel 8a saranno confermati nella presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire nel corso della prima metà del 2024.