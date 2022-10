Pixel 7a, clamoroso: sarà addirittura migliore del Pixel 7 Pro?

Reduci dalla nostra recensione del Pixel 7 Pro, torniamo a parlare dell'apprezzata gamma smartphone prodotta direttamente da Google con i suoi SoC Tensor per un rumor che, se confermato, sarebbe davvero clamoroso per il futuro di questi device.

Facendo diretto seguito ai leak Amazon sul Pixel 7a, questo dispositivo potrebbe essere non solo confermato con uscita a breve termine, ma potrebbe addirittura ricevere un trattamento di favore sulla scheda tecnica rispetto ai suoi predecessori.

Il rumoreggiato Google Pixel 7a, infatti, potrebbe essere il misterioso smartphone con nome in codice Lynx, e non il Pixel 7 Ultra, andando quindi a indicare uno smartphone di fascia media ma decisamente più audace rispetto ai precedenti Pixel Serie -a, vista la possibile scheda tecnica.

Si parla, infatti, di un dispositivo con lo stesso Tensor 2 e un retro in ceramica, un upgrade non di poco conto per un Pixel "a". Inoltre, un altro unicum potrebbe essere la presenza della ricarica wireless tramite chip P9222 a 5W.

Il comparto fotografico dovrebbe essere il pezzo da 90 della scheda tecnica. Si parte dal Samsung SN1 da 50MP dei Pixel 6, al fianco di due sensori ausiliari di tutto rispetto, ovvero il Sony IMX787 (64MP, tele) e il Sony IMX712 (13MP, ultrawide).

La presenza di un obiettivo tele lo renderebbe decisamente più appetibile del Pixel 7 per gli amanti della fotografia. Oltretutto, vale la pena notare che il Sony IMX787 sulla carta potrebbe essere migliore anche del GM5 del Pixel 7 Pro, andando di fatto a scavalcare la nuova generazione su questo fronte.