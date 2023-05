Pixel 7a, ormai ci siamo: leakate anche le immagini promozionali di Google!

Dopo aver visto i primi benchmark di Google Pixel 7a, che ci fanno pregustare uno smartphone midrange con delle performance da fare invidia ad un top di gamma, un leak di alcune immagini ufficiali di Big G ci mostra quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche di Google Pixel 7a e, addirittura, i contenuti della scatola del telefono.

Potete trovare le immagini leakate sul web e successivamente diffuse da GSMArena in calce a questa notizia. La prima mostra un confronto tra Google Pixel 7a e Google Pixel 6a: quest'ultimo ci conferma che Pixel 7a avrà un chip Tensor G2, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con un salto non indifferente rispetto al flagship killer dello scorso anno, che invece montava un chip Tensor di prima generazione.



Inoltre, viene confermato il refresh rate a 90 Hz per il display dello smartphone di nuova generazione, con un miglioramento richiesto a gran voce dai fan rispetto ai 60 Hz di Google Pixel 6a. Anche Pixel 7a, comunque, manterrà lo stesso form factor del predecessore, con uno schermo piatto da 6,1" con risoluzione FHD+.

Lato fotocamere, poi, possiamo aspettarci una piccola rivoluzione con il passaggio da Pixel 6a a Pixel 7a: lo smartphone avrà infatti una fotocamera principale da ben 64 MP, contro i 12 MP del predecessore e un ultra-grandangolo da 13 MP (Pixel 6a, invece, ne aveva uno da 12 MP). Infine, lato selfie-camera, l'obiettivo da 8 MP dello smartphone di metà 2022 sarà sostituito con uno nettamente migliore, da ben 13 MP.



Concludiamo infine, con il supporto per la ricarica wireless, implementato per la prima volta proprio su Pixel 7a, che mantiene anche la ricarica rapida cablata. La fotografia dei contenuti della scatola dello smartphone, invece, ci mostra che, accanto al telefono, nel box del device troverete anche un tool per l'espulsione e l'inserimento della SIM, un cavo da USB-C a USB-C da un metro e un adattatore quick switch. Infine, sempre in calce trovate alcune immagini promozionali di Pixel 7a, che ne mostrano feature come il nuovo chip Tensor G2 e l'obiettivo principale migliorato.