Pixel 8 sarà aggiornato per cinque anni: la nuova politica di Google

Ormai è ufficiale: Google Pixel 8 è in arrivo, con una presentazione che è già stata fissata da Big G per il 4 ottobre. Man mano che l'annuncio ufficiale si avvicina, i dettagli sconosciuti su Pixel 8 e Pixel 8 Pro si fanno sempre meno, grazie ad una lunga serie di leak, rumor e indiscrezioni.

Nelle scorse ore, per esempio, il portale 9to5Google ha spiegato che Pixel 8 Pro supporterà le SIM fisiche grazie ad un alloggiamento apposito. Il rumor secondo cui Pixel 8 e 8 Pro sarebbero stati i primi smartphone Google eSIM-only ha iniziato a circolare nella seconda metà di agosto, quando alcuni render di Google Pixel 8 mostravano uno smartphone senza slot per la SIM.

9to5Google ha spiegato che i render mostrano effettivamente Pixel 8, ma hanno "mancato" il dettaglio dell'alloggiamento per la SIM. Probabilmente, dunque, questi ultimi sono stati reperiti presso un partner di Google specializzato nella realizzazione di case e custodie protettive, a cui è stato fornito un render parziale del device che non mostra il posizionamento dell'alloggiamento per la SIM. A quanto pare, dunque, Pixel 8 non seguirà le orme di iPhone 14, che negli Stati Uniti è stato lanciato senza alcuno slot fisico per le schede SIM.

In parallelo, sempre 9to5Google ha svelato che Pixel 8 offrirà la funzione Night Sight, che impiegherà appieno il nuovo Image Signal Processor (ISP) del chip Tensor G3 di Google per migliorare "drasticamente" le riprese video in notturna e in bassa luminosità. In generale, il nuovo ISP dovrebbe nettamente migliorare l'esperienza fotografica del dispositivo.

Infine, in un leak separato, gli stessi colleghi di 9to5Google hanno svelato che Pixel 8 avrà un supporto software prolungato: al momento, Big G garantisce tre aggiornamenti software e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi smartphone. A partire da Pixel 8 e 8 Pro, invece, l'azienda dovrebbe arrivare a ben cinque anni di aggiornamenti di Android, pareggiando così il numero di anni di patch di sicurezza garantiti ai suoi device.

In questo modo, Google diventerebbe l'azienda con la policy di aggiornamento più longeva nel settore Android, superando i quattro anni di update garantiti da Samsung e i tre della maggior parte delle aziende cinesi. Addirittura, la nuova politica di aggiornamento potrebbe persino essere retroattiva su tutti gli smartphone con chip Tensor, prolungando di due anni il ciclo vitale di Pixel 6 e di Pixel 7.